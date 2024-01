Damit haben die Anleger von Relx nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Relx hat im letzten Jahr eine Rendite von 36,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Überperformance von 26,57 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche der professionellen Dienstleistungen beträgt 7,93 Prozent, wobei Relx aktuell um 28,71 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Relx in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt, dass sich die Stimmung für Relx in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Relx bei 3062 GBP und ist damit +2,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +12,84 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.