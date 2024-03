Damit haben die Anleger von Relmada Therapeutics nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Relmada Therapeutics liegt bei 69,62, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Relmada Therapeutics von 4,69 USD positiv bewertet, da er mit +34,77 Prozent Entfernung vom GD200 (3,48 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Allerdings wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Relmada Therapeutics. Die Rate der Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten wird jedoch als negativ eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings hat sich die Diskussion zunehmend auf negative Themen konzentriert. Daher wird die Aktie von Relmada Therapeutics insgesamt als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung.