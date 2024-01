Damit haben die Anleger von Recruit Holdings nicht gerechnet

Die technische Analyse von Recruit-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 94,14 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 8 JPY liegt, was auf eine Abweichung von -91,5 Prozent hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,06 JPY, was einer Abweichung von +13,31 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Recruit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität führte zu einem "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Somit erhält die Recruit-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Recruit liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den Kommentaren und Wortmeldungen der Anleger wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Schlussfolgerung einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.