Damit haben die Anleger von Rapid Nutrition nicht gerechnet

Die technische Analyse der Rapid Nutrition-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der vergangenen 200 Handelstage bei 0,56 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,088 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -84,29 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -20 Prozent führt. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Rapid Nutrition-Aktie als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Rapid Nutrition-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Rapid Nutrition-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 53 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche liegt die Rendite mit 97,4 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit zeigt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr insgesamt eine negative Tendenz.