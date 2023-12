Damit haben die Anleger von QuMei Home Furnishings nicht gerechnet

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Qumei Home Furnishings eine Rendite von -19,97 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei 5,56 Prozent, wobei Qumei Home Furnishings mit 25,53 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Qumei Home Furnishings in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Sentimentanalyse und das Medieninteresse zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Qumei Home Furnishings-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,7 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,31 CNH (-6,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 5,41 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-1,85 Prozent), daher wird in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält Qumei Home Furnishings eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.