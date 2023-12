Damit haben die Anleger von Qingdao Hengshun Zhongshen nicht gerechnet

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab, um die allgemeine Stimmung zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei der Aktie von Qingdao Zhongzi Zhongcheng wurde sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führte.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao Zhongzi Zhongcheng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,22 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (6,3 CNH) liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Im Branchenvergleich erzielte Qingdao Zhongzi Zhongcheng in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -0,16 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer deutlichen Underperformance im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Qingdao Zhongzi Zhongcheng bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Aktie von Qingdao Zhongzi Zhongcheng, basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und der Dividendenrendite.