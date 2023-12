Damit haben die Anleger von Qingci Games -,00001 nicht gerechnet

Die technische Analyse von Qingci Games zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,26 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,12 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Qingci Games daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Qingci Games wird ebenfalls als neutral eingestuft. Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten das Unternehmen in den letzten zwei Wochen neutral. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qingci Games-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (42,86 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments und Buzz für Qingci Games.