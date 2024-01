Damit haben die Anleger von Pure Hydrogenration nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für verschiedene Zeiträume berechnet, z.B. für 7 Tage oder für 25 Tage als RSI25, und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert von Pure Hydrogen beträgt 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 61,9, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für Pure Hydrogen.

Ein weiterer Aspekt bei der Aktienbewertung sind weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Pure Hydrogen im Netz eher durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Pure Hydrogen.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Pure Hydrogen ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für Pure Hydrogen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pure Hydrogen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,12 AUD weicht somit um -29,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,13 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,69 Prozent), was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pure Hydrogen-Aktie somit aus technischer Sicht ein schlechtes Rating.