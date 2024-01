Damit haben die Anleger von Promotora Y Operadora De Infraestructura S. A. B. De C. V nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche eine Outperformance von +16,41 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 17,73 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt für die Aktie 172,05 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 177,94 MXN liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,22 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,7 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.