Damit haben die Anleger von ProStar Holdings nicht gerechnet

Die Prostar-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Der Kurs liegt mit 0,16485 USD aktuell -8,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,58 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Prostar war in den letzten Wochen neutral. In den letzten Tagen zeigt sich jedoch vor allem Interesse an negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prostar liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also für die Prostar-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung aus technischer und sentimentaler Sicht. Investoren sollten diese Informationen in ihre Anlageentscheidungen einbeziehen.