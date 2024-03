Damit haben die Anleger von Portillo's nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die Portillo's-Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf einer einzigen Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28 USD, was einem potenziellen Anstieg um 117,9 Prozent vom letzten Schlusskurs von 12,85 USD entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionen zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit wenig Aktivität verzeichnete. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ entwickelt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen hin. Die positiven Themen rund um den Wert wurden ebenfalls häufig angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Portillo's angemessen als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Portillo's-Aktie bei 16,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,85 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -24,23 Prozent in Bezug auf den GD200 und -7,49 Prozent in Bezug auf den GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.