Damit haben die Anleger von Pet Acquisition LLC nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Bei Petco Health & Wellness beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 43,18 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 58,51, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Petco Health & Wellness-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,19 USD liegt, was zu einer Abweichung von -51,74 Prozent führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,44 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,27 Prozent führt. Insgesamt wird die Petco Health & Wellness-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren als "schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "neutrale" Einstufung der Anleger-Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Petco Health & Wellness insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 211,73 Prozent, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutrale" Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.