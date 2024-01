Damit haben die Anleger von Personal Finance nicht gerechnet

Die Stimmungslage unter Anlegern für das Unternehmen Personal Finance war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Die Gesamtbewertung der Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da auch in den Gesprächen der Anleger verstärkt negative Themen über das Unternehmen auftauchten.

In Bezug auf die Dividende weist Personal Finance im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 7,62 % auf, was 1,62 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 6 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da Anleger somit einen höheren möglichen Gewinn erzielen können.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 45 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,3 im neutralen Bereich. Somit wird Personal Finance in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt Personal Finance eine Rendite von 71,51 %, was 74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -5,31 %, während Personal Finance mit 76,81 % deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.