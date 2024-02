Damit haben die Anleger von Pernod Ricard. nicht gerechnet

Die Aktie von Pernod Ricard wird derzeit eingehend analysiert, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu bestimmen. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über einen Zeitraum von 200 Handelstagen. Aktuell liegt dieser Wert bei 178,04 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 155,3 EUR deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -12,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 153,95 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs (+0,88 Prozent) liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Analyse von Aktien ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen gab es bei Pernod Ricard keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Stimmung rund um Pernod Ricard überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pernod Ricard-Aktie ergibt einen Wert von 36,81 für den Zeitraum von sieben Tagen und einen Wert von 41,94 für den Zeitraum von 25 Tagen, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Pernod Ricard-Aktie derzeit mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.