Damit haben die Anleger von PT Aneka Tambang Tbk. nicht gerechnet

Die technische Analyse der Aneka Tambang-Aktie ergab, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,1 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,09 EUR lag und somit einen Abstand von -10 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,09 EUR, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Aneka Tambang.

In Bezug auf die Dividende hat Aneka Tambang derzeit eine Dividendenrendite von 5,16 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz führt dies zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Einschätzung der Stimmung in den sozialen Medien ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Aneka Tambang aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Aneka Tambang hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.