Damit haben die Anleger von POLA Orbis Holdings nicht gerechnet

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. In den letzten Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pola Orbis diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Pola Orbis derzeit bei 1830,39 JPY verläuft. Da der Aktienkurs mit 1575,5 JPY einen Abstand von -13,93 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -0,56 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Pola Orbis führen zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pola Orbis zeigt einen Wert von 56,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,16 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

