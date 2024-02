Damit haben die Anleger von Oval nicht gerechnet

Die technische Analyse der Oval-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 441,78 JPY lag, während der aktuelle Kurs 512 JPY beträgt. Dies ergibt eine Abweichung von +15,89 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 506,8 JPY, was einer Abweichung von +1,03 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Oval in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Oval. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Oval eine Überkauft-Einstufung auf 7-Tage-Basis und eine Neutral-Bewertung auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.