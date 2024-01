Damit haben die Anleger von Orion Engineered Carbons nicht gerechnet

Die Aktie von Orion wird fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,41 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen in der Chemikalienbranche (94,52). Dies signalisiert eine positive Einschätzung aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Orion in den letzten zwei Wochen vor allem negativ gesprochen wurde. Die negative Stimmung setzte sich an den meisten Tagen fort, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Orion sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Dividendenrendite von Orion liegt derzeit bei 0,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Insgesamt erhält die Aktie von Orion gemäß der verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung, sowohl aus fundamentaler als auch aus Anleger- und technischer Sicht.