Damit haben die Anleger von Orexo AB nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Orexo":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Orexo liegt bei 76,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung rund um Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Analysen auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderungen gemessen. Bei Orexo zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orexo weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Orexo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.