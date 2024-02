Damit haben die Anleger von Okoworld nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Oekoworld hat im letzten Jahr eine Rendite von -14,4 Prozent verzeichnet. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor um 19,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, der bei 5,38 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 4,2 Prozent, wobei Oekoworld aktuell 18,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Aktie von Oekoworld derzeit eine Dividendenrendite von 6,96 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,43 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von Diversifizierten Finanzdienstleistungen bedeutet. Somit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Oekoworld in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Oekoworld etwas mehr oder etwas weniger diskutiert als üblich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Oekoworld bei 33,5 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 32,1 EUR liegt, was zu einem Abstand von -4,18 Prozent führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +1,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.