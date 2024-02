Damit haben die Anleger von Oiles nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Oiles liegt der RSI derzeit bei 42,68, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,1, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für Oiles.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls wichtige Informationen über das Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurden jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Oiles festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Oiles-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1971,46 JPY lag und der letzte Schlusskurs bei 2055 JPY liegt, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusätzlich zur technischen Analyse lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert haben.

Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung der Aktie von Oiles hinsichtlich der Stimmung.