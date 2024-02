Damit haben die Anleger von OOH nicht gerechnet

Die technische Analyse der Ooh-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,037 HKD liegt, was einem Unterschied von +23,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,04 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Ooh-Aktie aufgrund dieser beiden Werte als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Einfluss auf die Aktienbewertung. Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Ooh wird als mittel bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Ooh momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Abschließend zeigt auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen, dass die Kommentare und Themen rund um Ooh neutral sind, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Ooh-Aktie hinsichtlich der technischen Analyse und des Anlegerverhaltens als "Neutral" eingestuft.