Damit haben die Anleger von Novavax nicht gerechnet

Die Novavax-Aktie wird aus charttechnischer Sicht derzeit als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,59 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,94 USD liegt, was einer Abweichung von -25,04 Prozent entspricht. Die Bewertung auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts ergibt hingegen eine positive Einschätzung, da der aktuelle Kurs von 4,94 USD über dem Durchschnitt von 4,51 USD liegt.

Was die Stimmung in den sozialen Medien betrifft, so wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als neutral bewertet.

Die Anlegermeinungen auf den sozialen Medien waren in den vergangenen Wochen gemischt, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Novavax-Aktie ergibt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da weder überkaufte noch unterkaufte Zustände vorliegen.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt ein neutrales Rating für die Novavax-Aktie basierend auf technischer Analyse, Stimmung in den sozialen Medien und dem RSI.