Damit haben die Anleger von Norma nicht gerechnet

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Norma in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Norma mit dem durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt sich, dass Norma mit einer Rendite von -2,92 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,77 Prozent erzielt, liegt Norma mit 9,69 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Norma beträgt aktuell 3, was eine positive Differenz von +0,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ergibt. Diese Dividendenpolitik wird daher von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Norma in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral eingestuft. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.