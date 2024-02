Damit haben die Anleger von No Signboard nicht gerechnet

Der Aktienkurs von No Signboard hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als überdurchschnittlich erwiesen. Mit einer Rendite von 5,88 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt. Ebenso liegt die Rendite von No Signboard in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit 6,7 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -0,82 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von No Signboard bei 8,38, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,86 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über No Signboard in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,031 SGD der No Signboard-Aktie als "Neutral"-Signal bewertet, da er +3,33 Prozent von der GD200 (0,03 SGD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,03 SGD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der No Signboard-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.