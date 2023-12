Damit haben die Anleger von No Gravity Games Spolka Akcyjna nicht gerechnet

Die No Gravity Games-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,0814 PLN gehandelt, was einem Abstand von -9,56 Prozent vom GD200 (0,09 PLN) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 0,08 PLN. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand bei +1,75 Prozent liegt. Insgesamt wird der Aktienkurs von No Gravity Games als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Aktie von No Gravity Games. Mit einem RSI7-Wert von 69,05 und einem RSI25-Wert von 65,73 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume.

Bei der Bewertung der Stimmung und des Buzz in sozialen Medien erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral". Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen umfassten.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität im Netz, mit kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für No Gravity Games.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die No Gravity Games-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und der Stimmung in sozialen Medien.