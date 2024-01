Damit haben die Anleger von NextEra Energy nicht gerechnet

Die technische Analyse der Nextera Energy-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 67,49 USD. Der letzte Schlusskurs von 62,08 USD am letzten Handelstag entspricht einem Unterschied von -8,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 58,96 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Durchschnitt um 5,29 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nextera Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Nextera Energy überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen und Kommentare zu dem Wert geäußert. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Jedoch weisen acht Handelssignale auf ein "Schlecht"-Rating hin, was zu der abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Nextera Energy-Aktie mit -27,97 Prozent um mehr als 28 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,02 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Nextera Energy-Aktie mit 27,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nextera Energy liegt bei 16,73, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 37,94 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".