Damit haben die Anleger von New Silkroad Culturaltainment nicht gerechnet

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2730,16 liegt die Aktie von New Silkroad Culturaltainment über dem Branchendurchschnitt von 3798 Prozent in der "Getränke"-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte New Silkroad Culturaltainment eine Rendite von 49,58 Prozent, was mehr als 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche hingegen verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,87 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft die Performance von New Silkroad Culturaltainment mit 62,45 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für New Silkroad Culturaltainment liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält New Silkroad Culturaltainment in dieser Analysekategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber New Silkroad Culturaltainment eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird New Silkroad Culturaltainment von der Redaktion in Bezug auf fundamentale Kriterien und Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.