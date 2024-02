Damit haben die Anleger von New East New Materials nicht gerechnet

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New East New Materials liegt bei 203, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der New East New Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 26,12 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,62 CNH, was einem Unterschied von -44,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Bewertungen, was auf eine schlechte Performance hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New East New Materials-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber New East New Materials eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend erhält New East New Materials von der Redaktion eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, aber negative Bewertungen für die technische Analyse und den RSI. Die Anlegerstimmung wird jedoch positiv bewertet.