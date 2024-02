Damit haben die Anleger von Natural Cool nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Der RSI der Natural Cool liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 43 für Natural Cool, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Natural Cool daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Natural Cool werden über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt laut unserer Messung stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch soziale Medien werden zur Einschätzung von Aktienkursen herangezogen. Die Kommentare zu Natural Cool waren neutral, und auch die Themen in den sozialen Medien waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Natural Cool als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,12 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Natural Cool-Analyse vom 15.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Natural Cool jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Natural Cool-Analyse.

Natural Cool: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...