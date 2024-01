Compagnie de Saint Gobain Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Cie De Saint-gobain liegt aktuell bei 75,05, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 36,42 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Cie De Saint-gobain bei 14,84 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Bauprodukte", die einen Wert von 0 aufweist. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Cie De Saint-gobain mit einer Dividendenrendite von 2,37 Prozent eine Rendite auf, die 2,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0, was die Aktie zu einem attraktiven Investment macht und daher von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cie De Saint-gobain in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Cie De Saint-gobain nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit bekommt die Aktie insgesamt auch ein "Neutral"-Rating.