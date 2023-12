Damit haben die Anleger von Nanjing Yunhai Special Metals nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Baowu Magnesium hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,23 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,27 Prozent, bei der Baowu Magnesium mit 10,97 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baowu Magnesium beträgt 51, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baowu Magnesium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,32 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,49 CNH liegt, was einem Unterschied von -13,27 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 19,33 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt bei -4,35 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Langfristbasis und einer "Neutral"-Bewertung auf Kurzfristbasis.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, und fünf Tagen, an denen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Baowu Magnesium. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.