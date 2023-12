Damit haben die Anleger von NEC nicht gerechnet

Die Aktie von Nec wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV von 17,6 liegt insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 72,05 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist. Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität führen zu einer Bewertung von "Schlecht". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es jedoch keine signifikante Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nec-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Nec weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Nec eine Performance von 76,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 6,95 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +69,18 Prozent im Branchenvergleich für Nec. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Nec mit einer Rendite von 62,11 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen wird Nec daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.