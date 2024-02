Damit haben die Anleger von Miyakoshi Holdings nicht gerechnet

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Miyakoshi in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Miyakoshi gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Miyakoshi von 1076 JPY mit +4,47 Prozent Entfernung vom GD200 (1029,94 JPY) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1109,26 JPY auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Miyakoshi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Miyakoshi. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Miyakoshi ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 64,49, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 47,71, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.