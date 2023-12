Damit haben die Anleger von Mitsui Matsushima nicht gerechnet

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Mitsui Matsushima liegt bei 82,08, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Grundlage erhält Mitsui Matsushima daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Mitsui Matsushima-Aktie ein Durchschnitt von 2870,33 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2612 JPY, was einer Abweichung von -9 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt (2726,8 JPY) weist einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,21 Prozent) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein mittleres Stimmungsbild der vergangenen Monate für Mitsui Matsushima, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.