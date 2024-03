Damit haben die Anleger von Mitsubishi Shoji nicht gerechnet

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Jedoch war in den vergangenen Tagen ein verstärktes Interesse an negativen Themen bezüglich des Unternehmens Mitsubishi zu beobachten. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, konkret 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt die Dividendenrendite von Mitsubishi derzeit mit 2,09 Prozent nur leicht darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat eine Rendite von 2,67 Prozent, was zu einer Differenz von -0,58 Prozent zur Mitsubishi-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance aus dem Sektor "Industrie" liegt Mitsubishi mit einer Rendite von 129,06 Prozent um mehr als 98 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche mit einer mittleren Rendite von 39,12 Prozent, kann Mitsubishi mit 89,93 Prozent deutlich mithalten. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mitsubishi-Aktie von 3572 JPY mit einer Entfernung von +44,5 Prozent vom GD200 (2471,99 JPY) ein positives Signal liefert. Auch der GD50, der einen Kurs von 2916,45 JPY aufweist, zeigt mit einem Abstand von +22,48 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird der Kurs der Mitsubishi-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.