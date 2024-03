Damit haben die Anleger von Meritage Homes nicht gerechnet

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Meinungen zu Meritage Homes abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen positiv, keine neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Meritage Homes. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 188 USD. Dies zeigt ein Potenzial von 13,04 Prozent Steigerung im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 166,32 USD, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) wird Meritage Homes als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,94, was einen deutlichen Abstand von 80 Prozent zum Branchen-KGV von 40,72 zeigt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Meritage Homes liegt bei 36,51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher eine Einstufung von "Neutral" für diese Kategorie vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung beobachtet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich zum Negativen gewandelt hat. Die Stärke der Diskussion hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Meritage Homes für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.