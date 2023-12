Damit haben die Anleger von Mayville Engineering Co nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das sich mit dem Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen befasst. Für Mayville Engineering liegt der aktuelle RSI-Wert bei 32,68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), erhält die Aktie einen Wert von 34, was darauf hinweist, dass sie auch in diesem Fall weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Grundlage wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie, wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Mayville Engineering die Note "Gut" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Mayville Engineering-Aktie fällt ebenfalls positiv aus. Von insgesamt 1 Bewertung sind keine neutralen oder negativen Bewertungen vorhanden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einer potenziellen Performance von 38,7 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion die Bewertung "Gut".