Damit haben die Anleger von ManpowerGroup nicht gerechnet

Die Aktie von Manpowergroup bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,85 %. Dies liegt 1,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen, was auf eine geringere Dividendenausschüttung hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Manpowergroup-Aktie als neutral ein. Der RSI7 beträgt 32,84, was eine "Neutral"-Empfehlung für sieben Tage darstellt, während der RSI25 bei 59,45 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" für 25 Tage eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Manpowergroup-Aktie eine Performance von -7,89 %, was eine Underperformance von -2,89 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 252,88 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was auf eine positive Einschätzung hinweist.