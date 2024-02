Damit haben die Anleger von Lundin Gold nicht gerechnet

Die Aktie von Lundin Gold wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs mit 15,7 CAD derzeit -1,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -4,03 Prozent, wodurch die Gesamtbewertung für beide Zeiträume ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Lundin Gold mit 5,37 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt, was einer Überperformance von mehr als 25 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -19,64 Prozent verzeichnete, liegt Lundin Gold mit einer Rendite von 25,01 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lundin Gold ist ebenfalls positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dort wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Lundin Gold. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Lundin Gold ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,08 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 321 beträgt der Abstand aktuell 82 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.