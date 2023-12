Damit haben die Anleger von Longeveron LLC nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Longeveron-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 84. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem RSI der letzten 25 Handelstage, so zeigt sich, dass dieser weniger volatil ist und daher eine längerfristigere Betrachtung ermöglicht. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage ist Longeveron hier weder überkauft noch -verkauft. Daher wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Longeveron somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Longeveron-Aktie wird aktuell als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Betrachtet man den zurückliegenden Monat, so liegen 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen vor. Daraus ergibt sich, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel angesehen wird. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (9,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 374,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Longeveron somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der technischen Analyse spielt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Longeveron-Aktie eine Rolle, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 2,71 USD, wobei der letzte Schlusskurs (1,95 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -28,04 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1,95 USD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Longeveron auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. In Summe wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Abschließend wird die Stimmung rund um die Aktie von Longeveron anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet analysiert. Dabei ergibt sich, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Longeveron zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Longeveron-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.