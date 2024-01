Damit haben die Anleger von Livzon Pharmaceutical nicht gerechnet

Die Livzon Pharmaceutical-Aktie wurde kürzlich aus charttechnischer Sicht bewertet. Dabei ergab sich eine Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 25,72 HKD zu einem aktuellen Kurs von 24,2 HKD, was einer Abweichung von -5,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (23,4 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,42 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Livzon Pharmaceutical wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,3 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 38,2) führt zu einem "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich, dass Livzon Pharmaceutical mit einer Rendite von -3,66 Prozent in der "Gesundheitspflege"-Branche um mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Arzneimittel"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -17,78 Prozent, wobei Livzon Pharmaceutical mit 14,13 Prozent deutlich darüber liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.