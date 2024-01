Damit haben die Anleger von Li Auto Inc nicht gerechnet

In den letzten Wochen wurden bei Li Auto wesentliche Veränderungen bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Li Auto daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt aktuell bei 69,4, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Li Auto daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -3,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt jedoch eine Abweichung von -12,18 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Li Auto in den sozialen Medien berichtet und kommentiert. Dies führt zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung und einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" für Li Auto.