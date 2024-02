Damit haben die Anleger von King River Resources nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von King River im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um King River, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der King River aktuell bei 0,01 AUD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,01 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von 0 Prozent aufgebaut, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die King River-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 66,67 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die King River-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.