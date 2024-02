Damit haben die Anleger von Keyne nicht gerechnet

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen kein wesentlicher Wandel in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Keyne beobachtet werden. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch die Analyse des Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch ein neutrales Bild. Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Keyne-Aktie eine negative Entfernung vom 200-Tage-Durchschnitt und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist auf ein "Gut"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Keyne-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Keyne kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Keyne jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Keyne-Analyse.

Keyne: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...