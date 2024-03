Damit haben die Anleger von K&S nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um K+S in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über K+S unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K+S aktuell bei 3,5, was unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent) in der Chemiebranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt K+S aktuell bei 35,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei K+S auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das K+S-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating im Bereich des Relative-Stärke-Index.

In Bezug auf die Dividende liegt K+S mit 7,56 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,45 % in der Chemiebranche. Aufgrund dieser Differenz von 2,11 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als "Gut" eingestuft.