Damit haben die Anleger von KCR Residential Reit nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI der KCR Residential Reit PLC beträgt 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen KCR Residential Reit PLC. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der KCR Residential Reit PLC derzeit um -2,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +7,41 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die KCR Residential Reit PLC-Aktie ein Rating von "Neutral".