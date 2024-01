Elastic Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Elastic-Aktie beträgt aktuell 64, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung für die Elastic-Aktie in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Elastic im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 112,4 Prozent erzielt hat, was 103 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 10,68 Prozent, wobei Elastic mit 101,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird aus den letzten 200 Handelstagen für die Elastic-Aktie ein Durchschnitt von 73,5 USD für den Schlusskurs errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 108,69 USD, was einem Unterschied von +47,88 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs von 93,83 USD über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Elastic-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

