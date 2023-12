Damit haben die Anleger von Jilin Sino-Microelectronis nicht gerechnet

Die Aktie von Jilin Sino-microelectronics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,23 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,9 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Jilin Sino-microelectronics zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung deutet außerdem auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Jilin Sino-microelectronics derzeit einen Wert von 70,31, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jilin Sino-microelectronics liegt derzeit bei 154, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als neutral angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.