Damit haben die Anleger von Jiangsu Jiuding New Material nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Jiangsu Amer New Material verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,34 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 38,04 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt bei -8,29 Prozent, worunter Jiangsu Amer New Material aktuell um 38,04 Prozent zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung eine neutrale Stimmungslage und Diskussionsintensität der Anleger in den letzten Monaten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Jiangsu Amer New Material wider. Die Stimmungsanalyse basierend auf den Diskussionen führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie bei 63,29 liegt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung, wodurch der Gesamtwert des RSI als "Neutral" eingestuft wird.

